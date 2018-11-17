Защитник "Аризоны" выбыл до конца сезона

Защитник "Аризоны" Джейсон Демерс выбыл до конца сезона из-за травмы колена, информирует arizonasports.com. Повреждение 30-летний игрок получил в недавнем матче против "Нэшвилла" (2:1) после столкновения с форвардом соперника Кайлом Террисом.
У "Койотис" сейчас также травмированы защитники Алекс Голигоски и Джейкоб Чикран, которые пропустят несколько дней. Кроме того, травмирован и основной вратарь Антти Раанта.
Из фарма вызваны защитники Робби Руссо и Дакота Мерми.
Jason Demers injury #Yotes #OurPack #NSHvsARI #Coyotes pic.twitter.com/65J2stLixU– Ronnie Laybold (@CoyotesGlendale) 16 ноября 2018 г.
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