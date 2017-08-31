Зарипов сообщил, что вопрос о его будущем в НХЛ решится в начале следующей недели

Нападающий Данис Зарипов отметил, что в начале следующей недели будет понятно, продолжит ли он карьеру в НХЛ или нет. Он также добавил, что психологически готов к выступлению в лиге.

Напомним, 36-летний форвард был дисквалифицирован на два года за применение запрещенных веществ. Однако руководство НХЛ разрешило ему выступать в лиге, несмотря на запрет ИИХФ. Вчера стало известно, что Зарипов контактировал с представителями "Тампа-Бэй".

– Пока конкретных новостей нет, но направление моей подготовки связано с продолжением карьеры, – приводит "Р-Спорт" слова Зарипова. – Финансовый вопрос в данный момент не стоит на первом месте. Важно продолжить карьеру, а там будем бороться за увеличение. Разговоры о контракте ходят разные. Я бы не хотел открывать рот раньше времени. В начале следующей недели будет понятно, поеду я туда или нет.

Не хотелось бы ехать в НХЛ в третье и четвертое звено, но я все понимаю и готов ко всему. Как будут видеть мою роль тренер и руководство. Главное, чтобы я приносил пользу команде. Психологически и физически к НХЛ я готов.