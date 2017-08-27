Зарипов сможет выступать в НХЛ?

Экс-нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов после рассмотрения апелляции в CAS станет неограниченно свободным агентом, сообщает Sportsnet. Ожидается, что ясность в этом вопросе наступит в начале следующей недели. В таком случае игрок сможет выступать в НХЛ.

Россиянин подал апелляцию на двухлетнюю дисквалификации за допинг в Спортивный арбитражный суд в Лозанне две недели назад. Перед этим Зарипов расторг контракт с казанским клубом.

Интерес к игроку в данный момент проявляют несколько клубов НХЛ. В числе претендентов называют "Вегас" и "Рейнджерс".