Зарипов получил разрешение играть в НХЛ

Сегодня Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально объявила о том, что российский нападающий Данис Зарипов, дисквалифицированный Международной федерации хоккея (ИИХФ) за применение допинга на два года, получил право подписывать контракты с клубами лиги.

Зарипов отстранен до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой во время чемпионата КХЛ в сезоне-2016/17. Форвард в то время играл за магнитогорский "Металлург". Позже хоккеист сообщил, что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на свою дисквалификацию. Напомним, что 36-летний россиянин не может выступать в КХЛ и на международных турнирах.

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