04:10 | ХОККЕЙ — НХЛ

Задоров выбыл до конца сезона

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Защитник "Колорадо" Никита Задоров выбыл до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба "Эвеланш". 21-летний россиянин накануне получил травму колена во время тренировочного занятия. Задоров травмировался во время столкновения с нападающим Микко Рантаненом.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ российский хоккеист провел 56 матчей и набрал 10 (0+10) очков при коэффициенте полезности "-20". "Эвеланш" замыкает турнирную таблицу Западной конференции, имея в своем активе 35 очков после 57 игр.

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Материалы REN-TV

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