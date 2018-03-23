12:49 | Хоккей — НХЛ

Задоров установил рекорд XXI века в НХЛ

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Российский защитник "Колорадо" Никита Задоров в матче против "Лос-Анджелеса" (1:7) провел 15 силовых приемов. Это лучший результат НХЛ в XXI веке. С начала сезона-1997/98, когда статистики лиги стали подсчитывать хиты, только два хоккеиста атаковали соперников чаще. В марте 1999 года 17 силовых приемов записал на свой счет форвард "Каролины" Гэри Робертс, а спустя восемь месяцев его результат повторил защитник "Айлендерс" Здено Хара. (Кирилл БУРДАКОВ)

Рекордсмены НХЛ по силовым приемам в одном матче

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Приемы

11.03.1999

Гэри РОБЕРТС

"Каролина"

"Питтсбург"

17

04.11.1999

Здено ХАРА

"Айлендерс"

"Рейнджерс"

17

23.03.2018

Никита ЗАДОРОВ

"Колорадо"

"Лос-Анджелес"

15

10.11.1999

Брэндан УИТТ

"Вашингтон"

"Тампа-Бэй"

14

01.01.2010

Бретт ФЕСТЕРЛИНГ

"Анахайм"

"Даллас"

14

09.03.2011

Мэтт МАРТИН

"Айлендерс"

"Торонто"

14

04.12.2011

Шейн ДОАН

"Финикс"

"Филадельфия"

14

06.12.2016

Марк БОРОВИЦКИ

"Оттава"

"Питтсбург"

14
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КОММЕНТАРИИ (1)
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maks55555

Молодец, не всем же голы забивать и пасы раздавать)))

13:25

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