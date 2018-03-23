Задоров установил рекорд XXI века в НХЛ

Российский защитник "Колорадо" Никита Задоров в матче против "Лос-Анджелеса" (1:7) провел 15 силовых приемов. Это лучший результат НХЛ в XXI веке. С начала сезона-1997/98, когда статистики лиги стали подсчитывать хиты, только два хоккеиста атаковали соперников чаще. В марте 1999 года 17 силовых приемов записал на свой счет форвард "Каролины" Гэри Робертс, а спустя восемь месяцев его результат повторил защитник "Айлендерс" Здено Хара. (Кирилл БУРДАКОВ)
Рекордсмены НХЛ по силовым приемам в одном матче
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Приемы
|
11.03.1999
|
Гэри РОБЕРТС
|
"Каролина"
|
"Питтсбург"
|
17
|
04.11.1999
|
"Айлендерс"
|
"Рейнджерс"
|
17
|
23.03.2018
|
"Колорадо"
|
"Лос-Анджелес"
|
15
|
10.11.1999
|
Брэндан УИТТ
|
"Вашингтон"
|
"Тампа-Бэй"
|
14
|
01.01.2010
|
"Анахайм"
|
"Даллас"
|
14
|
09.03.2011
|
"Айлендерс"
|
"Торонто"
|
14
|
04.12.2011
|
Шейн ДОАН
|
"Финикс"
|
"Филадельфия"
|
14
|
06.12.2016
|
"Оттава"
|
"Питтсбург"
|
14
- Каролина Харрикейнз
- Лос-Анджелес Кингз
- НХЛ
- Колорадо Эвеланш
- Нью-Йорк Айлендерс
- Здено Хара
- Никита Задоров
- Мэтт Мартин
- Марк Боровицки
maks55555
Молодец, не всем же голы забивать и пасы раздавать)))
13:25