Задоров установил рекорд XXI века в НХЛ

Российский защитник "Колорадо" Никита Задоров в матче против "Лос-Анджелеса" (1:7) провел 15 силовых приемов. Это лучший результат НХЛ в XXI веке. С начала сезона-1997/98, когда статистики лиги стали подсчитывать хиты, только два хоккеиста атаковали соперников чаще. В марте 1999 года 17 силовых приемов записал на свой счет форвард "Каролины" Гэри Робертс, а спустя восемь месяцев его результат повторил защитник "Айлендерс" Здено Хара. (Кирилл БУРДАКОВ)

Рекордсмены НХЛ по силовым приемам в одном матче