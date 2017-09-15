Защитник Никита Задоров не приехал в тренировочный лагерь "Колорадо", сообщает Sportsnet. 22-летний хоккеист все еще не подписал новый контракт с командой и находится в статусе ограниченно свободного агента.

Ранее сообщалось, что стороны близки к завершению переговоров и контракт будет подписан. Также отмечается, что у Задорова есть варианты продолжения карьеры в России.

В прошлом сезоне он провел 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и отдал 10 голевых передач при показателе полезности "-20". Всего в лиге на его счету 145 матчей и 28 (4+24) очков.