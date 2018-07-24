Задоров начал сотрудничество с агентской компанией Мильштейна

Хоккейный агент Дэн Мильштейн в своем Твиттере сообщил, что его компания Gold Star Hockey будет сотрудничать с защитником "Колорадо" Никитой Задоровым.

23-летний россиянин в прошлом сезоне провел 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 20 (7+13) очков. В плей-офф в шести матчах он набрал 3 (1+2) очка.