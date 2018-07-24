03:21 | Хоккей — НХЛ

Задоров начал сотрудничество с агентской компанией Мильштейна


Хоккейный агент Дэн Мильштейн в своем Твиттере сообщил, что его компания Gold Star Hockey будет сотрудничать с защитником "Колорадо" Никитой Задоровым.

23-летний россиянин в прошлом сезоне провел 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 20 (7+13) очков. В плей-офф в шести матчах он набрал 3 (1+2) очка.

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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