Задоров начал сотрудничество с агентской компанией Мильштейна

Хоккейный агент Дэн Мильштейн в своем Твиттере сообщил, что его компания Gold Star Hockey будет сотрудничать с защитником "Колорадо" Никитой Задоровым.
23-летний россиянин в прошлом сезоне провел 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 20 (7+13) очков. В плей-офф в шести матчах он набрал 3 (1+2) очка.
Gold Star Hockey welcomes new addition: The Rockstar Nikita Zadorov, live in concert all season with his greatest “hits”! pic.twitter.com/F9GVuwp7p4– Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) 24 июля 2018 г.
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