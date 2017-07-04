Юханссон - об обмене в "Нью-Джерси": "Я не был к этому готов, для меня это большой шок"

Нападающий Маркус Юханссон заявил, что был в шоке от своего обмена из "Вашингтона" в "Нью-Джерси". Швед признался, что узнал о случившемся только утром, увидев сообщение от генерального менеджера "Дэвилз" Рэя Шеро.

– Я не был к этому готов, – цитирует Washington Post Юханссона. – Для меня это большой шок. Узнал об обмене только когда проснулся.

Напомним, что за 26-летнего шведа "Вашингтон" получил право выбора во втором и третьем раундах драфта НХЛ-2018. В минувшем сезоне Юханссон провел 82 матча и набрал 58 (24+34) очков. Всего в его активе 501 игра в лиге и 290 (102+188) очков. Он был выбран в первом раунде драфта 2009 года.