Юханссон играл в плей-офф НХЛ со сломанным пальцем и не поедет на ЧМ-2017

Нападающий "Вашингтона" Маркус Юханссон не поедет на чемпионат мира по хоккею-2017 в сборную Швеции из-за сломанного пальца. Таким образом, 26-летний хоккеист провел как минимум 13 матчей в плей-офф НХЛ с травмой. В этих встречах он записал на свой счет 8 (2+6) очков.

– Я очень хотел поехать на чемпионат мира, – цитирует Aftonbladet Юханссона. – Но вряд ли это получится, потому что у меня сломан палец. Есть вероятность, что потребуется хирургическое вмешательство.

Напомним, что "Вашингтон" проиграл "Питтсбургу" со счетом 3-4 в полуфинальной серии конференции и выбыл из розыгрыша турнира.