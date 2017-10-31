Юдон, Стэмкос и Таварес - звезды дня в НХЛ

НХЛ назвала трех звезд очередного игрового дня регулярного чемпионата. Лучшим стал нападающий "Монреаля" Шарль Юдон, набравший 3 (2+1) очка в матче против "Оттавы" (8:3).

Второй звездой признан форвард "Тампы-Бэй" Стивен Стэмкос, который оформил дубль и сделал голевую передачу в игре с "Флоридой" (8:5). Стэмкос является лучшим бомбардиром лиги, набрав 24 (6+18) балла.

Третьей звездой дня стал капитан "Айлендерс" Джон Таварес, который забросил две шайбы во встрече против "Вегаса" (6:3). Отметим, что за последние пять игр "регулярки" хоккеист записал на свой счет 12 (9+3) очков.