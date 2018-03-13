11:01 | Хоккей — НХЛ

Юбилейный гол Овечкин забил любимому сопернику

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600-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ Александр Овечкин забил в матче с "Виннипегом", который (в первую очередь во время базирования того в Атланте) всегда отгружал немало. На счету форварда "Вашингтона" 47 шайб "Атланте" и "Виннипегу", на три больше, чем "Тампе" и 10 – чем "Торонто".

Самые пропускающие соперники

Команда

Матчи

Голы

Атланта/Виннипег

63

47

Тампа Бэй

66

43

Торонто

45

37

Флорида

60

36

Каролина

72

36

Самым удобным с точки зрения средней результативности клубом является для Овечкина "Миннесота", которую он огорчил 15 раз в 14 матчах. "Виннипег" с показателем 0,75 гола за игру занимает в этом списке четвертое место. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые удобные соперники

Команда

Матчи (голы)

Голы за матч

Миннесота

14 (15)

1,07

Сент-Луис

16 (14)

0,88

Торонто

45 (37)

0,82

Атланта/Виннипег

63 (47)

0,75

Айлендерс

48 (34)

0,71
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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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