Юбилейный гол Овечкин забил любимому сопернику

600-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ Александр Овечкин забил в матче с "Виннипегом", который (в первую очередь во время базирования того в Атланте) всегда отгружал немало. На счету форварда "Вашингтона" 47 шайб "Атланте" и "Виннипегу", на три больше, чем "Тампе" и 10 – чем "Торонто".

Самые пропускающие соперники

Команда Матчи Голы Атланта/Виннипег 63 47 Тампа Бэй 66 43 Торонто 45 37 Флорида 60 36 Каролина 72 36

Самым удобным с точки зрения средней результативности клубом является для Овечкина "Миннесота", которую он огорчил 15 раз в 14 матчах. "Виннипег" с показателем 0,75 гола за игру занимает в этом списке четвертое место. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые удобные соперники