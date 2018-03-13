Юбилейный гол Овечкин забил любимому сопернику

600-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ Александр Овечкин забил в матче с "Виннипегом", который (в первую очередь во время базирования того в Атланте) всегда отгружал немало. На счету форварда "Вашингтона" 47 шайб "Атланте" и "Виннипегу", на три больше, чем "Тампе" и 10 – чем "Торонто".
Самые пропускающие соперники
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
Атланта/Виннипег
|
63
|
47
|
Тампа Бэй
|
66
|
43
|
Торонто
|
45
|
37
|
Флорида
|
60
|
36
|
Каролина
|
72
|
36
Самым удобным с точки зрения средней результативности клубом является для Овечкина "Миннесота", которую он огорчил 15 раз в 14 матчах. "Виннипег" с показателем 0,75 гола за игру занимает в этом списке четвертое место. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые удобные соперники
|
Команда
|
Матчи (голы)
|
Голы за матч
|
Миннесота
|
14 (15)
|
1,07
|
Сент-Луис
|
16 (14)
|
0,88
|
Торонто
|
45 (37)
|
0,82
|
Атланта/Виннипег
|
63 (47)
|
0,75
|
Айлендерс
|
48 (34)
|
0,71
Долго наблюдал за идиотами на эт
Из 15 последних новостей НХЛ 14 про Ови и одна про Марка-Андрея))
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