Юбердо может пропустить от трех до четырех месяцев

Форвард "Флориды" Джоанатан Юбердо в ближайшие 3 месяца не сможет помочь команде из-за травмы лодыжки. По словам представителей медицинского штаба клуба, восстановление канадского нападающего может затянуться на более длительный срок.

– Мы надеемся, что с Джонатаном будет все хорошо, – приводит официальный сайт НХЛ слова главного тренера "Флориды" Джирара Галланта. – Такого игрока заменить очень непросто.

23-летний нападающий получил повреждение в концовке первого периода предсезонного матча против "Нью-Джерси". Российский форвард "Дэвилз" Сергей Калинин в борьбе за шайбу попал лезвием конька по лодыжке Юбердо, после чего канадец вынужден был покинуть площадку с помощью партнеров по команде.



