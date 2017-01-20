Юбердо и Барков могут пропустить остаток сезона

Главный тренер "Флориды" Том Роу сообщил, что Джонатан Юбердо и Александр Барков могут больше не сыграть в этом сезоне НХЛ. Первый еще вообще не играл в этом сезоне из-за травмы ахиллесова сухожилия, полученной 8 октября в контрольном матче, а второй получил повреждение неизвестного характера 28 декабря во встрече с "Торонто".

- Это основообразующие игроки, и однозначно мы не хотим их торопить, – цитирует пресс-служба лиги Роу. – Они вернутся в состав, когда будут готовы к этому. Может не в этом сезоне. Конечно, это вызывает беспокойство, но мы не думаем об этом каждый день. Мы движемся вперед и строим игру исходя из имеющихся ресурсов. Когда они будут готовы вернуться, мы будем очень рады. Для нас это будет усилением.