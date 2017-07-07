Йокинен подписал однолетний контракт с "Эдмонтоном"

"Эдмонтон" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Юсси Йокиненом. Соглашение с 34-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Последние три сезона финский форвард провел во "Флориде". В прошлом чемпионате он набрал 28 (11+17) очков в 69 встречах регулярного чемпионата НХЛ. В лиге он начинал карьеру в 2005 году и играл за такие команды, как "Даллас", "Тампа-Бэй", "Каролина" и "Питтсбург". В НХЛ на счету Йокинена 891 матч и 546 (186+360) очков.