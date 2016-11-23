Яшин стал миноритарным акционером "Вегаса"

Экс-форвард сборной России Алексей Яшин приобрел акции нового клуба НХЛ "Вегас", сообщает в Twitter журналист ESPN Даррен Ровелл. Россиянин выкупил небольшой пакет акций, поэтому стал миноритарным владельцем и не сможет принимать участие в управлении клубом.

Ранее "Лас-Вегас" стал 31-м клубом НХЛ. Команда со следующего сезона будет выступать в Западной конференции. Яшин ранее выступал в составе "Оттавы" и "Айлендерс". В 1994 году провел несколько матчей за команду "Лас-Вегас Тандер", которая выступала в IHL.