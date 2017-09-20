Ярослав Дыбленко: "В НХЛ никаких новых правил нет"

Защитник "Нью-Джерси" Ярослав Дыбленко рассказал о том, что в НХЛ играют жестко. При этом, по его словам, жесткость не выходит за пределы правил.

– Я так за вас волновался. Вы уже на 13 секунде своего дебютного матча получили в спину от Эллера, врезались головой в борт, шлем слетел. Стало страшно.

– Да все в порядке.

– Вы, наверное, перед игрой думали, что тут все, как в КХЛ. Получили, осмотрелись, глянули на трибуну, помахали жене?

– Все не так. Вы видели, как мне пас отдали? Пришлось разворачиваться, а тут Эллер. Как дал мне по лопаткам! Я бабушку потерял.

– Страшно.

– Он ведь действительно ударил грязно. Я уже понял, что в Северной Америке бьют. Бьют сильно, но по правилам. А тут грубейшее нарушение, и судьи сразу выписали ему две минуты. Вы вообще видели, что там судьи делали?

– Да, гнали за все. И раза четыре удаляли с точки вбрасывания. Смеялись комментаторы, тренеры, игроки. У вас там новые правила?

– Никаких новых правил. Лично я быстро разобрался. Надо теперь коньки ставить правильно, клюшку ставить правильно, а не хитрить. Первый раз тебя предупреждают устно, а потом сразу удаляют. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Дыбленко