Ярослав Дыбленко: "Нью-Джерси" - новый этап в жизни, но мне не страшно"

Российский защитник Ярослав Дыбленко сегодня подписал двухлетний контракт с "Нью-Джерси" и заявил, что принял предложение клуба, так как он активно интересовался его кандидатурой. 23-летний хоккеист отметил, что всегда хотел играть в НХЛ. В минувшем сезоне Дыбленко провел за "Спартак" 51 игру, в которой набрал 11 (4+7) очков.

– Это новый этап в жизни, придется заново всем все доказывать, – цитирует "Р-Спорт" Дыбленко. – Но мне не страшно. Чего бояться? Бояться и в лес не ходить, что ли? Будет как минимум интересно. Это совместное решение с моим агентом, оно полностью осознанно. Мне уже 23 года, такой шанс выпадает раз в жизни. Тем более, я не драфтованный, и клуб конкретно заинтересовался моей кандидатурой, следил за мной долгое время, смотрел игры. Вышли на связь и сразу предложили контракт, без каких-то долгих переговоров. Сказали: "Он нам нужен". Спросили готов ли я поехать, я сразу сказал, что готов. Мы с агентов взвесили все "за" и "против" и пришли к выводу, что надо ехать.

Я понимаю, что контракт двусторонний, и нужно будет вгрызаться за шанс играть в НХЛ. Но там любому нелегко – и звезде, и парням с двусторонним контрактом. Я очень доволен, что меня пригласили. Каждый хоккеист с маленького возраста имеет желание играть в НХЛ, как все великие звезды. Я из тех же, что скрывать. В команде никого не знаю. Там был Серега Калинин, но, к сожалению, его обменяли. Жаль, ведь с русским хоккеистом было бы легче адаптироваться. Теперь придется одному, но ничего страшного в этом нет. К сложностям я готов, от этого все равно никуда не убежать.