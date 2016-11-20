08:21 | ХОККЕЙ — НХЛ

Яромир Ягр: "Живу сегодняшним днем и не думаю о будущем"

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Нападающий "Флориды" Яромир Ягр назвал заслугой вратаря Роберто Луонго победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы" (4:1). Также 44-летний чех подчеркнул, что не думает о завершении карьеры и выступает, насколько это позволяет ему здоровье.

- Мы выиграли 4:1, но нам повезло, - цитирует официальный сайт НХЛ Ягра. - Луонго спас нас от трех-четырех голов. Думаю, надо благодарить его за победу. 

Я живу сегодняшним днем и не думаю о будущем. Я просто хочу играть во всех матчах, в которых смогу. Порой все складывается не так, как планируешь. Это тяжело, особенно когда ты старый. Я прикладываю много усилий. Есть много недоброжелателей, но нужно всего лишь закрыть уши и верить в то, что помогало мне 25 лет.

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