Яромир Ягр: "Я не знаю, когда соберусь заканчивать карьеру"

Нападающий "Флориды" Яромир Ягр отметил, что ему было бы приятно, если бы его номер, под которым он выступал в "Питтсбурге" большую часть карьеры, будет выведен из обращения. По словам 44-летнего чеха, многие уже и не знают, что он когда-то играл за этот клуб.

– Я не знаю, когда соберусь заканчивать карьеру, и не знаю, что произойдет после того, как я решу это сделать, – цитирует Ягра официальный сайт "Спартака". – Я не могу видеть будущее. Так что я не знаю, что будет. Но вообще, это было бы приятно.

С Питтсбурга для меня все начиналось. Когда я приехал сюда в 18 лет, то был еще, по сути, маленьким мальчиком. Болельщики и клуб относились ко мне, будто я был их ребенком. Они понимали, как мне было сложно. Я не говорил по-английски, и все люди в городе хотели облегчить мою жизнь. Я был, наверное, первым или одним из первых европейцев в "Пингвинз". Все было по-другому. Я чувствовал, как мне все помогали. Так что у меня отличные воспоминания о том времени.

У нас была просто фантастическая команда. В ней было весело играть, весело учиться у Марио Лемье и других прекрасных хоккеистов. Я уже это как-то рассказывал в интервью, когда меня спросили про два Кубка Стэнли. У нас была такая команда, что можно говорить "только два". Я тогда ответил, что если бы у Марио не было проблем со спиной, то могло быть и три, и четыре. Команда была просто слишком хороша.

В последний раз я играл за "Питтсбург" в 2001 году, то есть 15 лет назад. Прошло уже много времени. Болельщики, приходившие на стадион в то время, уже на хоккей не ходят. Они, возможно, умерли или больше не интересуются хоккеем. Думаю, что у команды уже новые болельщики. Там другая команда, половина болельщиков новые, и, наверное, даже не знают, что я там играл.