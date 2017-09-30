Уличная атлетика при поддержке Datsun
10:26 | Хоккей — НХЛ

Яромир Ягр: "Я не участвую в переговорах с клубами"


Нападающий Яромир Ягр отметил, что лично не участвует в переговорах о контракте с клубами НХЛ. По словам 45-летнего чеха, он просто тренируется.

– Каждый день что-то меняется. Я не участвую в переговорах. Только слушаю, что мне говорит агент Петр Свобода. Не надо верить всему, что говорят, – цитирует Ягра Czech Press Agency. - Это своего рода хоккейный покер, и обе стороны блефуют, чтобы извлечь максимальную пользу. Если честно, то я этого не понимаю. Ведь мы взрослые люди, а я не собираюсь подписывать огромный семилетний контракт. Однако так действуют некоторые. Я же стараюсь просто держать себя в форме, чтобы быть готовым играть.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий