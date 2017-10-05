Яромир Ягр: "Я не играл и не тренировался пять месяцев - это необычная ситуация для меня"

Нападающий "Калгари" Яромир Ягр признался, что ему очень повезло найти в 45 лет новый клуб в НХЛ. По его словам, на закате карьеры очень хотелось поиграть в Канаде.

– Я рад, что оказался здесь, – цитирует официальный сайт НХЛ Ягра. – Хочу поблагодарить "Калгари" за предоставленный шанс провести еще хотя бы год в НХЛ. Я здесь уже очень давно. Даже не знаю, сколько именно времени. Мне было 18 лет. Сейчас мне 45. Мне нравится эта игра, мне нравится НХЛ. Когда я решил, что хочу еще играть, появилось желание попробовать себя в Канаде. Чтобы потом я мог сказать, что имею опыт игры за канадский клуб.

Минувшее лето не было похожим на предыдущие. Мне пришлось ждать. Я не знал, буду ли еще играть в НХЛ. Когда ты не тренируешься, не знаешь цели, довольно сложно искать мотивацию. Теперь же у меня есть цель. Но потребуется немного больше времени, чем обычно, чтобы набрать форму. Я не очень люблю перемены, мне нужно время, чтобы привыкнуть. Не знаю, как будет реагировать мое тело. Я же не играл пять месяцев, не тренировался. Как-то давно сказал, что хочу играть до 50 лет. Но понимаю, что руководителям клубов нужно давать шанс молодежи. Поэтому многим возрастным ребятам тяжело найти клуб. Так что мне повезло, я рад.