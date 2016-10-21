08:53 | ХОККЕЙ — НХЛ

Яромир Ягр: "Всегда важно забросить первую шайбу в сезоне"

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Нападающий "Флориды" Яромир Ягр после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Вашингтоном" (2:4) отметил, что рад своей первой шайбе в сезоне. По его словам, очень важно было отличиться. 44-летний чешский нападающий забил свой 750-й гол в НХЛ. Чаще Ягра отличались лишь два хоккеиста – Горди Хоу (801) и Уэйн Грецки (894).

– Всегда важно забросить первую шайбу в сезоне. Хорошо сыграли, – цитирует Ягра NBC. – Я был открыт и получил отличный пас. Перед этой игрой у меня уже было много моментов в предыдущих встречах, но забросить я никак не мог. Очень рад, что это, наконец-то, получилось.

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