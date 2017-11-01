Яромир Ягр: "Вернусь в состав "Калгари" только полностью готовым, отбывать номер - не для меня"

Нападающий "Калгари" Яромир Ягр отметил, что не будет играть, пока полностью не восстановится после травмы. Он добавил, что ему надо работать дальше и надеяться на лучшее.

Напомним, 45-летний чех получил повреждение нижней части тела 21 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Миннесотой" (2:4). Позже он был помещен в список травмированных.

– Я хочу вернуться в состав полностью готовым, чтобы помочь команде. Я не хочу выходить на площадку и просто отбывать номер. Это не для меня. – приводит Nhl.com/Ru слова Ягра. – Разве что в молодости. Сейчас я хочу полностью восстановиться.

Не забывайте, что я не играл в течение пяти месяцев. Я хочу как можно быстрее набрать форму. Я много работал в зале, может быть, слишком много, сейчас сложно сказать. Я получил травму. Мне надо проявить терпение, а там будет видно. Я себя хорошо чувствовал до травмы, но получилось, что сделал шаг назад. Это очень неприятно, но уже ничего не поделаешь. Надо работать дальше и надеяться на лучшее.

Напомним, что Ягр подписал контракт на год с "Калгари" 5 октября. В текущем сезоне на его счету 5 матчей и 2 (0+2) очка в регулярном чемпионате НХЛ.