Яромир Ягр: "Веду переговоры с несколькими клубами НХЛ"

Нападающий Яромир Ягр подчеркнул, что на данный момент не определился с новым клубом. По словам 45-летнего форварда, он ведет переговоры с несколькими командами НХЛ.

В минувшем сезоне чех выступал в составе "Флориды", которая не стала предлагать ему новый контракт.

- На данный момент я не знаю, что будет дальше. Идут переговоры с несколькими клубами НХЛ, - приводит iSport.cz слова Ягра. - Мое решение будет зависеть от приемлемости предложения.

О Флориде я не хочу говорить, потому что они говорили одно, но в итоге все оказалось иначе. Я их простил. Я не спешу с поисками. Это может быть НХЛ, КХЛ или другие лиги.