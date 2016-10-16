Яромир Ягр: "Раньше я думал, что моя сила – в длинных волосах и боялся похода в парикмахерскую"

Нападающий "Флориды" Яромир Ягр рассказал, что раньше ему нравилось носить длинные волосы. Хоккеист считал, что в них заключается его сила.

– Раньше было можно ходить с длинными волосами. Признаюсь, мне очень нравилась такая прическа, – приводит CBSSports слова Ягра. – Более того, что я считал, что в длинных волосах заключается моя сила. Я выиграл два Кубка Стэнли, Олимпиаду и стал бояться похода в парикмахерскую. В конце 90-х моя подруга уговорила меня подстричься. Этот шаг был очень трудным, но я его сделал. Что было потом? Я выиграл приз самому ценному игроку НХЛ. После этого мне стали нравится и короткие прически.