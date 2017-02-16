Яромир Ягр: "Не испытываю волнения по поводу того, что набрал 1900 очков"

Нападающий "Флориды" Яромир Ягр подчеркнул, что не испытывает ярких эмоций по поводу того, что он достиг отметки в 1900 набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Всего в активе форварда 759 заброшенных шайб и 1141 результативная передача в 1684 матчах. Легендарный чех является вторым бомбардиром в истории лиги. Больше очков в карьере набрал лишь Уэйн Гретцки - 2857 (894+1963).

- Совсем не переживаю по этому поводу, - приводит пресс-служба НХЛ слова Ягра. – Я рад, что Юбердо и Барков вернулись в строй. Играть с ними в одном звене – сплошное удовольствие. Это отличные хоккеисты, которые здорово облегчают мне жизнь на площадке.