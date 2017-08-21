Яромир Ягр: "Не думал, что в этом году будет так тяжело найти работу в НХЛ"

Нападающий Яромир Ягр выразил удивление тем, что ему до сих пор не удалось подписать контракт с клубом НХЛ. 45-летний чех является свободным агентом после истечения срока контракта с "Флоридой".

– Я не думал, что в этом году будет так тяжело найти работу в НХЛ, – приводит официальный сайт лиги слова Ягра.

Форвард играет в североамериканской лиге с 1990 года. За это время Ягр провел 1711 встреч и набрал 1914 (765+1149) очков. В прошлом сезоне он сыграл в 82 матчах в регулярном чемпионате, в которых набрал 46 (16+30) баллов.