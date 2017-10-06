Яромир Ягр: "Макдэвид вполне может забросить 100 шайб"

Нападающий "Калгари" Яромир Ягр выразил восхищение форвардом "Эдмонтона" Коннором Макдэвидом. 20-летний канадец забросил три шайбы в первом матче нового сезона в регулярном чемпионате НХЛ​ против "Калгари" (3:0).

- Макдэвид очень хорош, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Ягра. - Это выдающийся хоккеист. Если он научится реализовывать выходы один на один, то забросит 150 шайб. Думаю, что он вполне может забить 100 голов. Я еще никогда не видел, чтобы кто-то так доминировал за счет скорости. Сейчас в хоккее нельзя цеплять и задерживать соперника, поэтому скорость приобретает огромное значение. Когда играли Уэйн и Марио (Лемье), их можно было цеплять клюшками, хватать руками. Нынешние правила идут на пользу Макдэвиду. Я не удивлюсь, если однажды он забросит 100 шайб и побьет рекорд. Это возможно.

Его можно остановить только одним способом - навязав ему игру, которая ему не нравится. Пусть играет в хоккей, в котором он не очень хорош. Правда, я не знаю, что это за хоккей. Быть может, ему все равно в какой хоккей играть. Возможно, его надо оттеснить к бортам, сбить темп игры. Но если у него будет свободный лед, он будет кататься. Тогда его не остановить. Его надо заставить играть в обороне, иначе он забросит 100 шайб.

Первый хет-трик Макдэвида матче против "Калгари". Видео