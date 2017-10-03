Яромир Ягр: "Калгари" общался со мной с самого начала"

Нападающий Яромир Ягр отметил, что в НХЛ у него был выбор между "Калгари" и "Сент-Луисом". Чех не захотел переходить в "Блюз", так как стал бы лишь заменой травмированным игрокам, которые могут вернуться по ходу сезона. Сегодня НХЛ подтвердила переговоры 45-летнего хоккеиста с "Калгари".

– Дело в том, что вариантов в НХЛ было очень мало, – цитирует сайт НХЛ Ягра. – Предложения были похожи друг на друга. Но для меня важным фактором стало то, что "Калгари" общался со мной с самого начала этой истории. Не очень интенсивно, но всегда на связи. В "Сент-Луисе" некоторые опытные игроки получили травмы, но они вернуться в течение сезона. Я был бы там простой заменой. В "Калгари" же я буду реально играть.