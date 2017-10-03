Яромир Ягр: "Это почти на 100 процентов мой последний сезон в НХЛ"

Нападающий Яромир Ягр заявил, что скорее всего проведет свой последний сезон в НХЛ. Ранее стало известно, что 45-летний хоккеист согласился подписать однолетний контракт с "Калгари", по которому он заработает миллион долларов.

– Если вы не играете хорошо в Канаде, то это большая проблема, чем если бы вы нигде не играли хорошо, – цитирует сайт НХЛ Ягра. – Но это почти на 100 процентов мой последний сезон в НХЛ. По крайней мере, это будет последний сезон в Канаде.

В прошлом сезоне Ягр выступал за "Флориду" и набрал 46 (16+30) очков. Последние два сезона провел во "Пантерз" и вышел на второе место в списке бомбардиров НХЛ. На его счету 1914 (765+1149) очков – больше только у Уэйна Гретцки (2857).