Яромир Ягр: "Если не удастся сыграть за "Калгари", буду отрываться с фанатами"

Нападающий Яромир Ягр, дебют которого в "Калгари" откладывается, присоединился к своей группе фанатов "Путешествующие Ягры". Произошло это в перерыве матче с "Виннипегом", когда болельщики, одетые в джерси Ягра разных команд и парики, давали интервью. Они говорили о том, что ищут нового члена группы, который бы носил джерси "Калгари" с фамилией 45-летнего чешского форварда. Тогда в студию прибежал сам Ягр и подарил им джерси "Флеймз" со своим автографом.

– Вам нужен еще один человек. Я из Калгари, поэтому... Знаете что? Я попробую играть, а если не получится, я останусь тут на весь год, и мы просто будем отрываться, – сказал Ягр.