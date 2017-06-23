Ярмо Кекяляйнен: "Очень непросто получить такого игрока, как Панарин"

Генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекяляйнен рад, что клуб смог выменять у "Чикаго" нападающего Артемия Панарина. Напомним, что "Блэкхокс" отдали россиянина и форварда Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017. "Коламбус" включил в сделку голкипера Брэндона Саада, вратаря Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.

– Панарин был лучшим новичком лиги два года назад, в минувшем сезоне вошел во вторую символическую сборную лиги, – цитирует сайт "Коламбуса" Кекяляйнена. – Очень непросто получить такого игрока, как Артемий, плюс у нас появился хороший и перспективный Мотт. Это очень хороший шаг для нашей команды.

Панарина обменяли в "Коламбус". "Чикаго" сошел с ума?