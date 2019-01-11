Ярмо Кекяляйнен: "Некоторым кажется, что у Тортореллы и Бобровского есть проблемы – это не так"

Генменеджер "Коламбуса" Ярмо Кекяляйнен заявил, что у российского вратаря Сергея Бобровского​ нет проблем с главным тренером Джоном Тортореллой.

– Я не буду рассуждать на эту тему, пока мы не решим проблему, – сказал Кекяляйнен. – Мы встретимся перед тренировкой и будем разбираться. У нас есть определенные ценности и ожидания для хоккеистов, и не имеет значения, кто это. Если вы им не соответствуете, будут определенные последствия.

Это решение клуба. Конечно, тренер участвовал в обсуждении решения, но он не имеет отношения к случившемуся. Некоторым кажется, что у Тортореллы и Бобровского есть проблемы – это не так. У нас раньше не было таких проблем с Сергеем.

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