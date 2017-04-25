Ярмо Кекяляйнен: "Бобровский будет лучше играть в плей-офф, я уверен в этом"

Генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекяляйнен заявил, что в этом сезоне НХЛ его команда сыграла лучше ожидаемого. Также руководитель отметил, что российский голкипер клуба Сергей Бобровский улучшит свою игру в плей-офф. Напомним, что "Блю Джэкетс" вылетел в первом раунде Кубка Стэнли от "Питтсбурга" со счетом 1-4 в серии.

– В прошлом году мы почувствовали, что сделали шаг назад, – цитирует NBC Кекяляйнена. – Однако в этот раз мы поднялись на две или даже три ступени вверх. Конечно, мы расстроены поражением от "Питтсбурга". Однако мы играли очень хорошо в каждой встрече. Бобровский знает, что должен лучше играть в плей-офф. И он станет лучше, я уверен в этом. Он наш лидер и всегда ищет пути улучшения своей игры.