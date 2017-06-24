Ярмо Кекалайнен: "Панарин – именно то, что искал "Коламбус"

Генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекалайнен подчеркнул, что новичок команды Артемий Панарин соответствует всем требованиям команды – именно такого хоккеиста клуб и искал. По его словам, россиянин должен стать одним из ключевых игроков атаки.

Напомним, что "Чикаго" отдал россиянина, форварда Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017. "Коламбус" включил в сделку голкипера Брэндона Саада, вратаря Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.

– У Панарина есть навык игры один-в-один, способность создать отрыв за счет обыгрыша соперника, – приводит NHL.com/ru слова Кекалайнена. – Это именно то, что мы искали. Он игрок, способный создать пространство на ровном месте. Я считаю его одним из самых динамичных форвардов во всей лиге. Люди будут говорить, что он играл с Кейном. Это так, но у нас он тоже будет выходить на лед с хорошими игроками. Он должен стать ключевой составной частью нашей атаки.