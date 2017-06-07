Ян Коул: "Перед пятым матчем с "Нэшвиллом" изучим ошибки и сделаем выводы"

Защитник "Питтсбурга" Ян Коул в преддверии пятого матча финала НХЛ с "Нэшвиллом" отметил, что команда сделает выводы после последнего поражения. Он также добавил, что изменил бы многое в игре "Пингвинз".

– Если бы можно было вернуться назад во времени, я бы исправил многие моменты в игре, – приводит официальный сайт НХЛ слова Коула. – Честно говоря, это характерно не только для последнего матча с "Нэшвиллом", но и для любой игры в хоккее.

Когда вы выходите на лед, то стараетесь все сделать идеально, но так не бывает. Всегда есть какие-то вещи, которыми вы удовлетворены не на сто процентов. Мы обязательно посмотрим видео перед пятым матчем, изучим ошибки и сделаем соответствующие выводы.

"Предаторз" сравняли счет в серии – 2-2. Следующий матч пройдет 9 июня на площадке "пингвинов".