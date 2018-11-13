Якушев - о церемонии включения новых членов в Зал славы: "Все происходило очень торжественно, проняло до слез"

Легендарный советский хоккеист Александр Якушев рассказал, как проходила церемония включения новых членов в Зал славы в Торонто. Он стал третьим советским хоккеистом Зала славы, никогда не игравшим в НХЛ. В 2005 году подобной чести удостоился Валерий Харламов, а в 1989 году – Третьяк.

- Все происходило очень торжественно, было очень много людей, очень большие поздравления, проняло до слез, - приводит ТАСС слова Якушев. - С ответной речью выступали Бродер, Сан-Луи, и представляете они, взрослые мужики, плакали - настолько это трогательно. Остается такое впечатление, как будто ты находишься во сне.

Я сам, когда выступал, волновался, как и все. Не случайно эти люди, прошедшие горнило НХЛ, говорили свою речь со слезами на глазах. Все три дня этих мероприятий были очень важными - здесь нельзя выделить что-то отдельно.

Была и встреча с болельщиками, вручение перстней, что тоже очень торжественно. Ну и предпоследним был матч между ветеранами, и сегодня введение в Зал славы с вручением плакетки с твоим именем, которая уже висит в Зале славы.

Якушев завершил профессиональную карьеру более 35 лет назад и, следовательно, теоретически мог быть принят в Зал славы еще в 1986 году – в таком случае он стал бы первым в истории советским хоккеистом, удостоенной этой чести, опередив на три года самого Владислава Третьяка. Однако ждать своей очереди Якушеву пришлось 32 года.