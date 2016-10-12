20:38 | ХОККЕЙ — НХЛ

Якупова видят в третьем звене "Сент-Луиса" в матче с "Чикаго"

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По версии официального сайта НХЛ российский новичок "Сент-Луиса" Наиль Якупов сыграет в третьем звене в матче регулярного чемпионата лиги против "Чикаго". Российский форвард по предварительной информации будет играть с Дмитрием Яшкиным и Патриком Берглундом. Другой российский нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко по версии НХЛ сыграет во втором звене с Дэвидом Перроном и Йори Лехтерей.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь со среды на четверг, матч "Чикаго" – "Сент-Луис" начнется в 03.00 по московскому времени.

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