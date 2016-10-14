Якупов забросил первую шайбу за "Сент-Луис" и признан лучшим в матче с "Миннесотой"

"Сент-Луис" нанес поражение "Миннесоте" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. Первой звездой встречи признан форвард "Блюз" Наиль Якупов, для которого эта игра была второй в составе новой команды. Россиянин провел на льду 8 минут 30 секунд, став автором гола и результативной передачи. Его партнер по команде Владимир Тарасенко, отыгравший 19 минут, очков не набрал.

В параллельной встрече "Виннипег" нанес поражение "Каролине" в овертайме – 5:4. При этом "Джетс" по ходу встречи уступал со счетом 1:4.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" – "Миннесота" – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Стин - 1 (Фаббри, Штясны), 10:51 - 1:0. Сутер - 1, 23:03 - 1:1. ЯКУПОВ - 1 (Парэйко, Берглунд), 32:36 - 2:1. Пяйярви-Свенссон - 1 (ЯКУПОВ, Берглунд), 44:25 - 3:1. Койл - 1 (Закер, Дэлпи), 52:49 - 3:2.

Вратари: Аллен - Дубник (58:27).

Штраф: 14 - 20.

Броски: 31 (14+10+7) - 21 (2+8+11).

Наши: Якупов (8:30/3/+1), Тарасенко (19:00/4/-1) – -

Сент-Луис. Scottrade Center.

"Виннипег" – "Каролина" – 5:4 ОТ (1:1, 0:2, 3:1, 1:0)

Голы: Маттиас - 1 (Энстрем, Литтл), 4:14 - 1:0. Скиннер - 1 (Стемпняк), 11:23 - 1:1. Стемпняк - 1 (бол., Ханифин, Скиннер), 24:47 - 1:2. Стаал - 1, 39:29 - 1:3. Раск - 1 (бол., Фольк, Ахо), 45:02 - 1:4. Уилер - 1 (мен.), 45:11 - 2:4. Лайне - 1 (бол., Энстрем, Коннор), 53:33 - 3:4. Перро - 1 (Уилер, Лайне), 58:31 - 4:4. Шейфел - 1 (Уилер), 62:41 - 5:4.

Вратари: Хеллебайк (58:15 - 58:31) - Уорд.

Штраф: 10 - 12.

Броски: 26 (6+7+12+1) - 27 (10+11+5+1).

Виннипег. MTS Centre.