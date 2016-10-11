07:56 | ХОККЕЙ — НХЛ

Якупов провел первую тренировку в "Сент-Луисе"

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Новичок "Сент-Луиса" Наиль Якупов провел первую тренировку в составе новой команды, сообщает официальный сайт НХЛ. Россиянин подчеркнул, что рад снова приступить к занятиям.

"Блюз" приобрел права на 23-летнего россиянина, отдав "Ойлерз" форварда Зака Почайро и условное право выбора в третьем раунде драфта-2017. Напомним, за "Сент-Луис" выступает россиянин Владимир Тарасенко.

– Было здорово выйти на лед с этими ребятами, – приводит официальный сайт НХЛ слова Якупова. – Я усердно работал, тренировался и провел несколько игр. Сейчас я буду работать в новом коллективе, который и будет моей командой.

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