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Якупов присоединится к "Сент-Луису" в субботу, но не сыграет с "Чикаго"

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Новичок "Сент-Луиса" Наиль Якупов присоединится к команде в субботу, сообщает пресс-служба клуба. Однако 23-летний россиянин начнет тренировки только с понедельника и не примет участия в предстоящем предсезонном товарищеском матче с "Чикаго". В составе "Блюз" форвард будет выступать под 64-м номером.

"Сент-Луис" приобрел права на нападающего, отдав "Эдмонтону" форварда Зака Почайро и условное право выбора в третьем раунде драфта-2017.

В прошлом сезоне Якупов провел за "Ойлерз" 60 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (8+15) очков. Всего в его активе четыре сезона в НХЛ и 111 (50+61) очков в 252 играх. Напомним, за "Блюз" выступает еще один россиянин – Владимир Тарасенко.

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