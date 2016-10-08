16:34 | ХОККЕЙ — НХЛ

Якупов пошел по пути Ковальчука и Нэша

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Российский форвард Наиль Якупов, перешедший из "Эдмонтона" в "Сент-Луис", стал пятым хоккеистом, выбранным под первым номером драфта НХЛ в двадцать первом веке, которого обменяли в другой клуб. Любопытно, что сразу три команды были участниками двух из этих пяти транзакций – "Нью-Джерси", "Сент-Луис" и "Эдмонтон". (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)

Обмены первых номеров драфтов ХХI века

Игрок

Клуб

Год драфта

Куда перешел

Год обмена

Илья КОВАЛЬЧУК

Атланта

2001

Нью-Джерси

2010

Рик НЭШ

Коламбус

2002

Рейнджерс

2012

Эрик ДЖОНСОН

Сент-Луис

2006

Колорадо

2011

Тэйлор ХОЛЛ

Эдмонтон

2010

Нью-Джерси

2016

Наиль ЯКУПОВ

Эдмонтон

2012

Сент-Луис

2016
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