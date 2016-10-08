Якупов пошел по пути Ковальчука и Нэша

Российский форвард Наиль Якупов, перешедший из "Эдмонтона" в "Сент-Луис", стал пятым хоккеистом, выбранным под первым номером драфта НХЛ в двадцать первом веке, которого обменяли в другой клуб. Любопытно, что сразу три команды были участниками двух из этих пяти транзакций – "Нью-Джерси", "Сент-Луис" и "Эдмонтон". (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)
Обмены первых номеров драфтов ХХI века
|
Игрок
|
Клуб
|
Год драфта
|
Куда перешел
|
Год обмена
|
Илья КОВАЛЬЧУК
|
Атланта
|
2001
|
Нью-Джерси
|
2010
|
Рик НЭШ
|
Коламбус
|
2002
|
Рейнджерс
|
2012
|
Эрик ДЖОНСОН
|
Сент-Луис
|
2006
|
Колорадо
|
2011
|
Тэйлор ХОЛЛ
|
Эдмонтон
|
2010
|
Нью-Джерси
|
2016
|
Наиль ЯКУПОВ
|
Эдмонтон
|
2012
|
Сент-Луис
|
2016