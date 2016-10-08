Якупов пошел по пути Ковальчука и Нэша

Российский форвард Наиль Якупов, перешедший из "Эдмонтона" в "Сент-Луис", стал пятым хоккеистом, выбранным под первым номером драфта НХЛ в двадцать первом веке, которого обменяли в другой клуб. Любопытно, что сразу три команды были участниками двух из этих пяти транзакций – "Нью-Джерси", "Сент-Луис" и "Эдмонтон". (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)

Обмены первых номеров драфтов ХХI века