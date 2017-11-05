Якупов помог "Колорадо" обыграть "Филадельфию"

"Колорадо" в овертайме обыграл "Филадельфию" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Эвеланш" продлили победную серию до трех игр кряду.

Отметим, что в этой встрече голом отметился нападающий Наиль Якупов. Россиянин провел на льду 15 минут и забросил свою четвертую шайбу в этом сезоне. Защитник Никита Задоров провел на льду 16 минут, защитник Андрей Миронов - всего 8. Голкипер "Колорадо" Семен Варламов отразил 33 броска по своим воротам.

У "Филадельфии" 28 минут на льду провел Иван Проворов. За это время он один раз бросил по воротам и сделал 5 силовых приемов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Колорадо" - 4:5 ОТ (0:1, 2:2, 2:1, 0:1)