10:54 | Хоккей — НХЛ

Якупов отыграл 4 минуты в матче с "Аризоной", ошибся и сел на лавку


"Колорадо" обыграл "Аризону" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий "Эвеланш" Наиль Якупов в этой встрече провел всего 4 минуты и 37 секунд из-за своей ошибки во втором периоде.

Россиянин не помешал форварду "Койотс" Рихарду Панику нанести бросок и забить, после чего тренер посадил его на лавку и больше не дал возможности выйти на лед. В этом сезоне первый номер драфта-2012 провел 55 матчей и набрал 16 (9+7) очков, в среднем проводя на льду не больше 11 минут.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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