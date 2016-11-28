21:25 | ХОККЕЙ — НХЛ

Якупов намерен завоевать место в основе "Сент-Луиса"

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Российский нападающий "Сент-Луиса" Наиль Якупов настроен на то, чтобы своей игрой заслужить постоянное место в основном составе команды. Об этом сообщил агент игрока Игорь Ларионов. В текущем сезоне 23-летний хоккеист провел 16 матчей, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.

- Рано делать какие-то выводы. Наиль намерен завоевать место в основном составе, никак иначе. Нужно понимать, что сезон длинный, 82 игры, все еще впереди. Может случиться всякое, просто нужно тренироваться и довериться тренеру, - цитирует ТАСС Ларионова.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3820892

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