Якупов намерен завоевать место в основе "Сент-Луиса"

Российский нападающий "Сент-Луиса" Наиль Якупов настроен на то, чтобы своей игрой заслужить постоянное место в основном составе команды. Об этом сообщил агент игрока Игорь Ларионов. В текущем сезоне 23-летний хоккеист провел 16 матчей, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.

- Рано делать какие-то выводы. Наиль намерен завоевать место в основном составе, никак иначе. Нужно понимать, что сезон длинный, 82 игры, все еще впереди. Может случиться всякое, просто нужно тренироваться и довериться тренеру, - цитирует ТАСС Ларионова.