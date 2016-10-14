Якупов набрал 2 очка и признан первой звездой в матче с "Миннесотой"

"Сент-Луис" нанес поражение "Миннесоте" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. Первой звездой встречи признан форвард "Блюз" Наиль Якупов, для которого эта игра была второй в составе новой команды. Россиянин провел на льду 8 минут 30 секунд, став автором гола и результативной передачи. Его партнер по команде Владимир Тарасенко, отыгравший 19 минут, очков не набрал.
В параллельной встрече "Виннипег" нанес поражение "Каролине" в овертайме – 5:4.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Сент-Луис" – "Миннесота" – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Наши: Якупов (8:30/3/+1), Тарасенко (19:00/4/-1) – -
"Виннипег" – "Каролина" – 5:4 ОТ (1:1, 0:2, 3:1, 1:0)