Якупов может сыграть в первом звене в матче против "Далласа"

Российский нападающий "Сент-Луиса" Наиль Якупов может сыграть в первом звене в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Далласа". Его партнерами при этом выступят Пол Штястны и Александр Стин. Давид Перрон отправится в третье звено к Джейдену Шварцу и Патрику Берглунду. Именно в таких сочетаниях тренировались игроки во время утренней тренировки. Также вместо Якупова в первом звене может сыграть Дмитрий Яшкин.

– Оставлю этот вопрос до самого начала игры, – цитирует главного тренера команда Кена Хичкока lkorac10.blogspot.de. – У нас по прежнему есть вопросы в отношении пары ребят. Поэтому посмотрим как они себя будут чувствовать на протяжении дня, а затем во время разминки примем решение.