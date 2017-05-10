Якупов может продолжить карьеру в "Вегасе"

Двукратный олимпийский чемпион и агент нападающего "Сент-Луиса" Наиля Якупова Игорь Ларионов отметил, что будущее игрока прояснится после 23 июня. По его словам, россиянин может продолжить карьеру в "Вегасе". Ранее состав нового клуба НХЛ пополнил нападающий СКА Вадим Шипачев.

– Разговоры о будущем Наиля преждевременны, у него контракт с "Сент-Луисом" до 1 июля, – цитирует ТАСС Ларионова. – Нужно время, нужно проанализировать, что делать дальше. Скорее всего, все будет решено во время драфта в Чикаго, потому что обычно в это время разрешается вести переговоры, хоккеист получает статус свободного агента. Еще будет драфт расширения для команды из Лас-Вегаса, многие вещи могут поменяться.