Якупов и Овечкин наконец забили, пока вы спали. Видео

Сегодня в НХЛ состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и голевой передачей в матче против "Коламбуса" (5:4 Б).

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забил в матче против "Бостона" (3:1). В качестве ассистентов записаны Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко забил в игре против "Торонто" (6:4).

Нападающий "Колорадо" Наиль Якупов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии". 24-летний хоккеист не мог поразить ворота соперников на протяжении 8 матчей кряду.

Форвард "Чикаго" Артем Анисимов забил "Миннесоте" (2:0). Эта шайба стала победной в этой встрече.