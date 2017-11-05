Якупов и Овечкин наконец забили, пока вы спали. Видео

Сегодня в НХЛ состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и голевой передачей в матче против "Коламбуса" (5:4 Б).
Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забил в матче против "Бостона" (3:1). В качестве ассистентов записаны Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко забил в игре против "Торонто" (6:4).
Нападающий "Колорадо" Наиль Якупов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии". 24-летний хоккеист не мог поразить ворота соперников на протяжении 8 матчей кряду.
Форвард "Чикаго" Артем Анисимов забил "Миннесоте" (2:0). Эта шайба стала победной в этой встрече.
- Александр Овечкин
- Чикаго Блэкхокс
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Бостон Брюинз
- Вашингтон Кэпиталз
- Коламбус Блю Джэкетс
- Филадельфия Флайерз
- Торонто Мэйпл Ливз
- Миннесота Уайлд
- НХЛ
- Колорадо Эвеланш
- Сент-Луис Блюз
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Артем Анисимов
- Дмитрий Орлов
- Никита Кучеров
- Наиль Якупов
Материалы других СМИ
Cannavaro
Может уже прекратите поясничать с этим Вашим "Пока вы спали"???
07:38