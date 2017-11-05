07:25 | Хоккей — НХЛ

Якупов и Овечкин наконец забили, пока вы спали. Видео

Наиль ЯКУПОВ. Фото AFP
Наиль ЯКУПОВ. Фото AFP
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Сегодня в НХЛ состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и голевой передачей в матче против "Коламбуса" (5:4 Б). 

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забил в матче против "Бостона" (3:1)В качестве ассистентов записаны Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко забил в игре против "Торонто" (6:4).

Нападающий "Колорадо" Наиль Якупов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии"24-летний хоккеист не мог поразить ворота соперников на протяжении 8 матчей кряду. 

Форвард "Чикаго" Артем Анисимов забил "Миннесоте" (2:0). Эта шайба стала победной в этой встрече. 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Cannavaro

Может уже прекратите поясничать с этим Вашим "Пока вы спали"???

07:38